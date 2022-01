Inseln des Glücks gesucht

Die Landesregierung und die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege haben den Preis ausgelobt. Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Genossenschaften und Verbände reichten 219 Vorschläge ein.

„Inseln des Glücks“ aus Paderborn ist eines von zwölf Projekten in der engeren Wahl. Worum geht es genau? „Wir fragen, was die Inseln des Glücks, die Entspannungs- und Wohlfühlorte, für die Menschen sind, die hier leben, und was sie bereit sind, dafür zu tun, damit dieses kostbare Gut erhalten bleibt“, erläutert Birgit Aßhoff. Solche Orte im Paderborner Land könnten Plätze in der Natur sein, das private Wohnzimmer, der eigene Garten, ein Fußballstadion, ein Museumsvorplatz, ein Getreidefeld, eine Parkbank und anderes mehr.

Es geht nicht um touristische Sehenswürdigkeiten

Um die altbekannten touristischen Sehenswürdigkeiten Paderborns gehe es gerade nicht, das Ganze solle keine Werbekampagne sein, sondern dem individuellen Blick der Bewohner Rechnung tragen. Und das Projekt solle nicht zuletzt die Bereitschaft fördern, sich für die direkte Umgebung zu engagieren.

Konkret ist folgendes Vorgehen geplant: Unter der E-Mail-Adresse verein@alleskunst.info können die Bürger ab sofort ihre Lieblingsorte nennen und vorschlagen. Sie können sich interviewen lassen oder als Darsteller vor der Kamera mitwirken. Am Ende des Projekts steht ein Dokumentarfilm, der in der Adventszeit öffentlich gezeigt wird und der allen Teilnehmern zur Erinnerung zur Verfügung gestellt wird. Der Film soll zeigen, wie eine Landschaft die Menschen prägt und wie die Bewohner umgekehrt die Natur formen.

Die heiße Phase des Projekts soll Mitte März beginnen, der Termin eines Infoabends wird auf der Seite des Vereins bekanntgegeben. Dessen Name „Alles Kunst“ ist Programm. „Er drückt aus, dass man auch mit Laien niveauvolle Kunst machen kann, dass im Alltag in vielen Situationen Künstlerisches entwickelt werden kann“, erläutert Birgit Aßhoff. Sie ist Vorstandsmitglied, Choreografin und Filmregisseurin.

Birgit Aßhoff leitet die Kulturprojekte. Foto: Dietmar Kemper

In Paderborn hat sie Sport und Biologie studiert, ehe sie in Berlin eine Tanz- und Theaterausbildung absolvierte und in Braunschweig an der Hochschule für bildende Künste den Studiengang „Performing Arts“ belegte. Sie lebt in Paderborn und Berlin, die gebürtige Hammerin nennt sich einen „Fan von Ostwestfalen“.

Aßhoff schwärmt: „Mich begeistert die Landschaft, das Hügelige, und dass noch nicht alles zugebaut ist.“ Und sie liebt auch die Menschen: „Wenn man sie einmal geknackt hat, sind sie wunderbar.“ Aßhoffs Ziel ist es, Laien die Hemmschwelle zu nehmen, sich künstlerisch zu betätigen, und den Austausch zwischen Stadt und Land zu fördern. Mittels Tanz, Film und Theater will sie Laien und Profis zusammenbringen.

Umgesetzt hat Aßhoff ihr Konzept bereits in mehreren Projekten in der Region. Zum Beispiel bei „Ackerland und Pflasterstrand“ und bei „Bauer sucht Pfau“. Bei Ersterem wurde das Landleben auf drei Gutshöfen in OWL buchstäblich getanzt und durch Wortbeiträge ergänzt. Bei Letzterem verpackte sie den Alltag von Junglandwirten aus der Region in eine Liebesgeschichte. Weil es das Projekt „Inseln des Glücks“ beim „Engagementpreis“ in die engere Wahl geschafft hat, sind ihm bereits 1000 Euro sicher. Es könnten am Ende noch 5000 mehr werden, wenn das Land Ende des Jahres die drei Gewinner bekanntgibt.