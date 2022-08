Intelligente Ampelsteuerung in Paderborn hat Macken

Gravierende technische Mängel und vage Aussagen: Das mit hohen Erwartungen verbundene digitale Pilotprojekt Schlosskreuzung droht ein Fehlschlag zu werden. „Es hat häufige Ausfälle der Kommunikation gegeben, es war Funkstille“, sagte Sandra Gausemeier vom Heinz-Nixdorf-Institut am Mittwoch im Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande.

Die Ingenieurin zog eine Bilanz des Projekts, das im Februar 2019 gestartet worden und nach gut drei Jahren jetzt mit einer vierwöchigen Probephase und deren Auswertung abgeschlossen worden war. Es galt als Vorzeigevorhaben der Stadt Paderborn als einer von fünf „digitalen Leitkommunen“ in NRW.

MEHR ZUM THEMA Noch laufen Ampelschaltungen in Paderborn-Schloß Neuhaus wie gewohnt Schlosskreuzung: Startschuss im Juni

Investiert wurden nach Angaben der Stadt gut 2,3 Millionen Euro, von denen das Land 1,75 Millionen beisteuerte. Kooperationspartner waren die Universität (Heinz-Nixdorf-Institut) sowie die RTB Gmbh und die Stührenberg Gmbh.

Datenerfassung in Echtzeit

Zur Erinnerung: Das Projekt verfolgte das Ziel, Daten der Verkehrsteilnehmer in Echtzeit über Sensoren, Topo-Boxen, Taster und eine Hybridkamera zu erfassen und mittels eines Algorithmus eine intelligente Ampelsteuerung zu erreichen. Dadurch sollen Staus vermieden, Wartezeiten verkürzt und die Belastung durch Lärm und Schadstoffe reduziert werden. Aber nicht nur der Verkehr soll dadurch flüssiger, sondern auch die Lebensqualität der Anwohner verbessert werden.

Mehr Fragen als Antworten

Ob sich das alles bewerkstelligen lässt, ist nach der Vorstellung der Ergebnisse am Mittwoch im Ausschuss fraglicher denn je. Das Potenzial der Regelungsstrategie sei zwar „deutlich nachgewiesen“ worden, heißt es, aber: Aufgrund der Kommunikationsstörungen bestehe „noch kein befriedigender vollfunktionsfähiger Dauerbetrieb“. Bei einem reibungslosen Betrieb geht Gausemeier davon aus, dass sich die Emissionsbelastung um ein Drittel senken ließe.

Die LSA-Kommunikationsinfrastruktur bilde derzeit die „größte Herausforderung“, machte sie deutlich. Die Abkürzung LSA steht für Lichtsignalanlagen. Die Expertin sprach von hohen Latenzen in der Übertragung von bis zu sieben Sekunden. Mit Latenz ist die Zeit gemeint, die Informationen oder Datenpakete von der Quelle bis zum Ziel brauchen. Insgesamt seien die bestmöglichen Ergebnisse noch nicht erreicht.

CDU-Fraktionschef ist ernüchtert

„Ob man das jetzt umsetzen möchte, ist nicht meine Entscheidung, das steht auf einem anderen Blatt“, sagte Gausemeier. Für die Universität Paderborn sei das Projekt abgeschlossen. Aber was macht jetzt die Politik mit dem Ergebnis? CDU-Fraktionschef Markus Mertens bezeichnete es als „ziemlich ernüchternd“. Und das trotz eines beträchtlichen Etats, trotz Experten von der Uni und trotz der Werbung der Verwaltung für das Projekt. Offiziell zwar beendet, sei das Projekt aber eigentlich gar nicht beendet, sagte Mertens und fragte: „Was sagt denn unsere Verwaltung dazu? “

Die erklärte in der Sitzung: „Wir als Stadt sind null aufgestellt, den Regelungsalgorithmus allein laufen zu lassen“. Man sei unterbesetzt. Birgit Hüppmeier von den Grünen stellte enttäuscht fest: „Wir haben nichts gewonnen außer ein paar Zahlen.“ Und ihr Parteifreund Matthias Hunstig ergänzte: „Die technischen Unzulänglichkeiten sind unbefriedigend. Ein langfristiges Projekt scheitert daran, dass Technik, die man zur Umsetzung braucht, nicht funktioniert.“

Die Politik habe eine zu hohe Erwartungshaltung gehabt, glaubt Günter Neumann von der Linksfraktion. Nicht ganz so skeptisch zeigte sich die SPD. Was die Emissionsbelastung angehe, gebe es „durchaus signifikante Verbesserungen“, findet Manfred Krugmann. Er fragte, ob das Modell und die Ergebnisse auf andere Punkte in Schloß Neuhaus übertragbar seien. Theoretisch könnten „lokale Agenden“ vernetzt werden, aber dazu brauche es weitere simulationsbasierte Untersuchungen, antwortete Gausemeier vom Heinz-Nixdorf-Institut.