Als Schleifpunkt wird der Moment bezeichnet, in dem man die Kupplung des Autos so tritt, dass es sich in Bewegung setzt. Das weiß natürlich Fahrlehrerin Renate (Kirsten Potthoff) am besten, aber abgesehen vom Beruf herrscht in ihrem Leben Stillstand. „Du ziehst immer wieder die Handbremse“, hat Polizist Rolf (Alexander Wilß) beobachtet, der in Renate verliebt ist, aber die will nur ihr „altes Leben, keine neuen Menschen und neuen Tage“. Mit ihrer Tochter Rieke (Johanna Graen) droht eine Konstante zu verschwinden, denn die 23-Jährige trägt sich mit dem Gedanken, eine Forschungsexpedition im Ewigen Eis anzutreten. Als Mutter und Tochter im Auto mal wieder streiten, passiert es. Ausgerechnet die Fahrlehrerin, deren Lieblingswort „souverän“ lautet, übersieht eine Frau auf der Straße und fährt sie an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar