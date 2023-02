Internationaler Frauentag auch in Paderborn

Rund um den Internationalen Frauentag präsentiert die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn ein facettenreiches Programm, von der Auftaktveranstaltung im Rathaus bis hin zu der Lesung „Unlearn Patriarchy“ am Internationalen Frauentag. „In diesem Jahr stehen Sexismus, patriarchale Strukturen im Alltag und die Unterdrückung der Frauen im Iran im Fokus des Internationalen Frauentags“, berichtet Dagmar Drüke, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Paderborn.

Zur Auftaktveranstaltung am 4. März lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn wieder in das Historische Rathaus ein. Unter dem Titel „Nicht mit uns! Sexismus und Antifeminismus erkennen und begegnen“ halten Carolin Hesidenz und Julia Haas im großen Sitzungssaal einen Impulsvortrag zum Thema Sexismus und Antifeminismus im Alltag und wie wir damit umgehen können.

Außerdem wird die Aktivistin Daniela Sepehri, die sich als Feministin sehr für die Frauen im Iran einsetzt, einen Poetry Slam-Beitrag vortragen und ein Interview zur Situation der Frauen im Iran geben. Die nachfolgende Diskussion wird von Julia Ures moderiert. Im Anschluss lädt die Gleichstellungsstelle im Rahmen eines Stehcafés zu einem gemeinsamen Ausklang mit Gelegenheit zum Austausch und Networking in entspannter Atmosphäre ein.

Das Faire Café des Weltladens „La Bohnita“ bietet am 4. März ab 9 Uhr im kleinen Sitzungssaal die Gelegenheit, bei Getränken und Leckereien aus fairem Handel mit anderen Interessierten ins Gespräch zu kommen. Vor dem Rathaus findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr der Markt der Möglichkeiten statt, bei dem zahlreiche Frauennetzwerke, Frauengruppen, Institutionen und Beratungsstellen ihre Angebote vorstellen.

Übersetzung in Gebärdensprache

Die Auftaktveranstaltung beginnt um 10 Uhr, der Einlass erfolgt ab 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung ist bis zum 27. Februar unter Tel. 05251/88-129944 oder per E-Mail an [email protected] möglich. Eine Kinderbetreuung ab drei Jahren steht während der Auftaktveranstaltung (9.30 bis 13 Uhr) bei Anmeldung bis zum 17. Februar zur Verfügung. Die Beiträge werden in Gebärdensprache übersetzt.

Ein weiterer Höhepunkt des Programms ist die Lesung zum Internationalen Frauentag am 8. März um 18 Uhr im Rathaus. Lisa Jaspers liest aus dem Buch „Unlearn Patriarchy“, in dem sie zusammen mit weiteren Autorinnen zeigt, wie über alle Gesellschaftsbereiche hinweg patriarchale Handlungsmuster gebrochen werden können. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro sind bei der Bonifatius-Buchhandlung und in der Buchhandlung Linnemann erhältlich.

Viele weitere Angebote von Paderborner Netzwerken und Institutionen sowie weitergehende Informationen rund um den Internationalen Frauentag sind unter www.paderborn.de/gleichstellungsstelle veröffentlicht.