Auftaktveranstaltung des Internationalen Frauentages in Paderborn

Zum Auftakt des Internationalen Frauentages in Paderborn gab es Poetry-Slam, einen Impulsvortrag und angeregte Diskussion im Rathaus.

Das wenig überraschende, nichtsdestotrotz beklagenswerte Fazit der Zusammenkunft im historischen Ratssaal dürfte sein: Grundsätzlich hat sich an der Anzahl von Übergriffen, an der ungleichen Bezahlung und der ungleichen Verteilung von Familien- und Care-Arbeit und allen damit verknüpften Herabwürdigungen noch wenig geändert, obwohl die Problematik schon seit so vielen Jahren diskutiert, analysiert und auf politischer und gesellschaftlicher Ebene thematisiert wird.