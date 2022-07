Investor will Bauarbeiten am Paderborner Ükernplatz vorantreiben

Paderborn

Seit Monaten will es beim Bauprojekt am Ükernplatz zwischen Heiers- und Krämerstraße nicht so recht voran gehen. Doch das soll sich nun ändern. Wie Investor Ralf Eckel (Zaun-Kreisel) am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung erklärte, soll das in der Sanierung begriffene Gebäude übernächste Woche das neue Dach erhalten. Ende 2022 werde die Josef-Brauerei im Erdgeschoss ein neues Bierlokal eröffnen.

Von Ingo Schmitz