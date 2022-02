Inzidenz auf 939,6 gesunken

Paderborn

Der Corona-Inzidenzwert für den Kreis Paderborn ist am vergangenen Wochenende wieder unter die 1000er-Marke gesunken. Betrug der Wert am Freitag 1072,9, sank er am Samstag auf 1002,2. Am Sonntag betrug die Inzidenz nur noch 939,6, was 2897 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen entspricht.