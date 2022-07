Inzidenzwert steigt auf 632,8

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen für den Kreis Paderborn eine auch aufgrund vieler Nachmeldungen deutlich gestiegene Wocheninzidenz von 632,8 (+144,3) ausgewiesen (Stand: 0 Uhr). Das entspricht 1951 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn beträgt laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nun 94.200 – 719 mehr als am Vortag.

Das LZG schätzt die Anzahl der aktuell Infizierten im Kreis auf 5100 (+100). Das DIVI-Intensivregister gibt für den Kreis Paderborn an, dass 52 von 64 Intensivbetten belegt sind – 2 mit Corona-Fällen, 1 davon invasiv beatmet (Stand: 20.7., 12 Uhr). Insgesamt werden laut Kreis zurzeit 33 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt.

Inzidenzwerte

Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am 20. Juli bei 597,9 (623,6) und in Deutschland bei 740,1 (744,2). Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 532,6 (551,0) – Hochsauerlandkreis 703,4 (710,3) – Höxter 459,5 (471,6) – Lippe 494,9 (494,0) – Soest 531,9 (508,6).

Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Seit Pandemiebeginn sind im Kreis Paderborn 224 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen.

Quellen: Robert-Koch-Institut (RKI), Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG), Kreis Paderborn

Impfungen

Impfungen in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz:

geimpft wird mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie freitags von 12 bis 18 Uhr

durchgeführt werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen (erste und zweite Booster-Impfung)

jeder kann spontan vorbeikommen und sich impfen lassen (während der Öffnungszeiten)

wer möchte, kann einen Termin buchen

aus Gründen des Infektionsschutzes ist in der Impfstelle eine FFP2-Maske zu tragen

weitere Infos: kreis-paderborn.de/impfen

Hintergrund

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie im Newsblog des WESTFALEN-BLATTES.

Das Infotelefon des Paderborner Kreisgesundheitsamts ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu Covid 19, zu den aktuellen Quarantäne- und Isolationsregeln sowie rund um das Thema Impfen gegen das Coronavirus.

www.kreis-paderborn.de/corona

www.kreis-paderborn.de/impfen

www.kreis-paderborn.de/schnelltest

Patienten mit Verdacht auf Corona können sich außerhalb der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung, Telefon 116117 wenden. In Notfällen wie Atemnot oder starke Schmerzen im Herzbereich oder Brust sollte sofort der Notruf 112 gewählt werden.

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält. Unter der Rufnummer 116117 werden Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung beantwortet – kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr.

Hier informiert die Bundesregierung zum Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung, und hier das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona

(Coronaschutzverordnung in der seit dem 30. Juni gültigen Fassung)