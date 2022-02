„Der Hohe Dom hat in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie für zahlreiche Menschen eine besondere Bedeutung bekommen: Als Kirche im Herzen der Stadt ist er für Menschen Ruhe- und Zufluchtsort geworden, ein Ort zum persönlichen Gebet und für viele ein großer ‚Frei-Raum‘“, sagt Dompropst Monsignore Joachim Göbel. „Aber obwohl unsere Kathedralkirche im Herzen von Paderborn liegt, fragen wir, ob der Dom auch das Herz der Stadt ist.“

In den Rendezvous, die jeweils mittwochs um 19 Uhr im Dom beginnen, erzählen unterschiedliche Menschen von der Bedeutung, die der Dom für sie hat. Die Teilnahme am Gottesdienst- und Gesprächsangebot ist in Präsenz unter den geltenden Corona-Schutzbestimmungen, aber auch über einen Livestream möglich.

Auftakt der Reihe ist am Aschermittwoch, 2. März: Dompastor Matthias Klauke feiert um 19 Uhr einen Gottesdienst, in dem auch das Aschekreuz ausgeteilt wird. Am 9. März spricht Domvikar Markus Stadermann mit Paderborns Citymanager Heiko Appelbaum über das Thema der diesjährigen Rendezvous-Reihe. Domvikar Gregor Tuszynski tritt am 16. März in Dialog mit Marius Wasmuth, dem Jungschützenmeister der Maspernkompanie des Paderborner Bürgerschützenvereins. Anna Grawe von der Initiative „Zeitgeschenk“ wird am 23. März Gesprächspartnerin von Domvikar Christian Städter und Dompastor Klauke sein. Dompropst Joachim Göbel tauscht sich am 30. März mit Veronika Pacifico aus, die seit 15 Jahren als Reinigungskraft im Paderborner Dom tätig ist und die Paderborner Bischofskirche somit „im Innersten“ kennt.

Erzbischof Hans-Josef Becker wird am 6. April, am Mittwoch vor dem Beginn der Karwoche, im Dom einen Bußgottesdienst feiern. Hier haben Gläubige die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Am Mittwoch der Karwoche, 13. April, feiert Dompastor Matthias Klauke im Paderborner Dom eine Trauermette. Am Karfreitag, 15. April, wird Weihbischof Josef Holtkotte die Predigt im Abendgottesdienst im Hohen Dom halten, an den sich ein stiller Gang durch die Stadt anschließt.