Was ist richtig: Karl oder Carl?

Ist die Karl-Severing-Straße in Elsen richtig geschrieben? Üblicherweise beginnt der Vorname des einstigen preußischen Innenministers mit einem „C“. Das sagt auch das Paderborner Stadtarchiv, sieht aber keinen Fehler. Allerdings hat die Stadt auf Nachfrage des WB an einem anderen Straßenschild zügig eine Korrektur vorgenommen.

Wie das Zusatzschild ausweist, erinnert die Karl-Severing-Straße in Elsen an den einstigen „Reichs- und preußischen Innenminister“.

Vor ziemlich genau 70 Jahren verstarb Carl Severing. Die Schreibweise mit „C“ ist beispielsweise in Bielefeld geläufig. Dort sind eine Straße und ein städtisches Berufskolleg nach ihm benannt. Und in Münster heißt eine Einrichtung des Landesamts für Aus- und Weiterbildung der Polizei in NRW (LAFP) so – nämlich „Bildungszentrum Carl Severing Münster“.