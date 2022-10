Aus Paderborn in die ganze Welt 

Paderborn

Mehr als 4000 Exemplare des Jahresberichts der Vereinigung ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Theodorianum sind in diesen Tagen vom traditionsreichen Schulgebäude in Paderborn aus verschickt worden. Sie gingen an Absolventen der Schule – nicht nur in Deutschland, sondern auch europa- und weltweit. Mit dem Jahresbericht werden sie über das vergangene Schuljahr sowie über die Vereinsaktivitäten informiert.

Von Klaus Zacharias