Sonder-Impfaktion in der Benteler-Arena: 1100 Fans des SC Paderborn 07 lassen sich in den Stadionkabinen immunisieren - mit Kommentar

Paderborn

„Um in der Fußballersprache zu bleiben: Jeder Piks ist ein Volltreffer im Duell gegen Corona!“, betont Fachärztin Kerstin Todt. Und davon gab es am Sonntag viele: Denn wenige Tage vor Heiligabend konnte man sich in der Benteler-Arena impfen lassen – und zugleich noch Kabinenluft schnuppern. Und das kam gut an.

Von Jörn Hannemann