Jetzt für den Paderborner Weihnachtsmarkt 2023 bewerben

Die Stadt Paderborn sucht Anbieter von kunstgewerblichen, historischen, nostalgischen, weihnachtlichen und kulinarischen Artikeln sowie Schausteller mit kleinflächigen weihnachtsmarkttypischen Betrieben (zum Beispiel historisches Riesenrad).

Die Bewerbung für die Zulassung zum Weihnachtsmarkt kann nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr auch wieder komplett digital bei der Stadt Paderborn eingereicht werden. Daneben steht den Bewerbern in diesem Jahr letztmalig auch die Möglichkeit einer postalischen Bewerbung offen. Für das kommende Jahr wird eine rein digitale Bewerbungsmöglichkeit angestrebt.

Ein wichtiger Vorteil des digitalen Bewerbungsverfahrens liege darin, dass das eingesetzte Formularmanagement bereits bei der Erfassung grundsätzlich prüft, ob alle einzureichenden Unterlagen vollständig sind. Aufwendige Nachforderungen von Unterlagen gehören damit fast vollständig der Vergangenheit an.

Antragsteller erhalten nach dem Absenden des Antrages eine entsprechende Einreichungsbestätigung und können ab sofort sicher sein, dass ihre Bewerbung den Weg in die Stadtverwaltung gefunden hat. Bislang mussten sie für diese Sicherheit ihre Unterlagen persönlich abgeben oder mittels eines Einschreibens an die Marktverwaltung schicken. Aufgrund der vielen gleichzeitig eingehenden Bewerbungen waren telefonische Nachfragen nur in wenigen Fällen mit einem vertretbaren Aufwand zu beantworten, so die Stadt Paderborn.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 1. April wird eine digitale Liste mit sämtlichen Bewerbungen sowie den vorgeschlagenen Ständen als Vorlage für einen Beschluss des Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr erstellt. Die Mitglieder des Ausschusses prüfen den Vorschlag der Marktverwaltung und nehmen gegebenenfalls Korrekturen an der Auswahl vor. Im Anschluss erfolgt die Erteilung der Zu- und Absagen für die städtischen Volksfeste durch das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing.

Der Weihnachtsmarkt findet vom 24. November bis 23. Dezember statt. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren sowie das Online-Formular und den Vordruck für die schriftliche Bewerbung gibt es unter www.paderborn.de/maerkte.