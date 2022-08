Jetzt für Paderborner Volksfeste und Jahrmärkte 2023 bewerben

Am 1. Oktober ist Bewerbungsschluss für Libori und Co.

Zu beachten gilt dabei, dass sich die Bewerbung für Libori in drei Bereiche teilt: die Liborikirmes, den Liborimarkt (Pottmarkt) und den veranstaltungsnahen Bereich in der Innenstadt. Beim Lunapark können Bewerbungen sowohl für die Lunaparkkirmes als auch den Lunamarkt eingereicht werden.

Ab sofort kann man sich für alle sechs genannten Großveranstaltungen bei der Stadt Paderborn bewerben. Darauf weist das zuständige Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn hin.

Thematisiertes Festzelt für Liborikirmes gesucht

Für die Liborikirmes wird für das kommende Jahr unter anderem ein thematisiertes Festzelt in einer Größe von etwa 40 x 25 Metern gesucht. Die Fläche kann auf Wunsch durch einen Biergarten und weitere Ausschankstände erweitert werden. Erwartet wird ein gastronomisches Angebot von Speisen und Getränken sowie ein musikalisches Unterhaltungsprogramm durch Live-Bands mit einer täglichen Mindestdauer von 6 Stunden.

Im Festzelt finden üblicherweise eine Reihe publikumsstarker Veranstaltungen statt. Neben dem Fassbieranstich durch den Bürgermeister der Stadt Paderborn gibt es im Festzelt unter anderem Treffen im Rahmen des Tages des Handwerks, des Tages des Landvolks und des Seniorennachmittags.

Erstmalig können Bewerbungen in diesem Jahr mittels eines Online-Formulars rein digital eingereicht werden. Übergangsweise können Bewerbungen auch weiterhin per Post an das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, 33095 Paderborn gesendet werden.

Bis zum 1. Oktober muss die Bewerbung vollständig eingegangen sein. Im Internet unter www.paderborn.de/maerkte sind entsprechende Bewerbungsformulare vorbereitet. Diese sind zusammen mit einem Bild des Standes sowie der angebotenen Produkte beziehungsweise Dienstleistungen bei der Stadt Paderborn einzureichen.

Auswahl nach Attraktivität

Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen sei es laut Stadtverwaltung erforderlich, dass eine Auswahl nach Attraktivität vorgenommen wird, um dauerhaft ein hohes Qualitätsniveau zu sichern.

Eine Liste mit sämtlichen Bewerbungen sowie den vorgeschlagenen Ständen wird danach als Vorlage für einen Beschluss des Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr erstellt. Die Mitglieder des Ausschusses prüfen den Vorschlag der Marktverwaltung und nehmen gegebenenfalls Korrekturen an der Auswahl vor. Im Anschluss erfolgt dann die Erteilung der Zu- und Absagen für die städtischen Volksfeste durch das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing.

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren gibt es online unter www.paderborn.de/maerkte.