Jetzt gibt es geballte Kultur

In der Delbrücker Stadthalle wartet ein Wochenende voller guter Musik, Kabarett und bester Unterhaltung auf die Besucher. Von irischer Musik mit der Band ,,Socks in the Frying Pan“, über die kölsche Rockband Brings bis hin zum bekannte Finanzkabarettist Chin Meyer – an diesem Wochenende ist wohl für jeden was dabei.

Am Freitag, 22. April, um 20 Uhr will die Band „Socks in the Frying Pan“ mit ihren dynamischen Gesangsharmonien, ihrem virtuosen musikalischen Können und ihrem Bühnenwitz das Publikum in der Stadthalle begeistern. Die drei jungen Männer aus Clare sind zwar in der musikalischen Tradition ihrer Heimat verwurzelt, doch wie sie bereits mit ihrem Bandnamen klargestellt haben, macht das Trio so manches anders. Sie haben eine klare Vorliebe für Live-Auftritte, die die traditionelle Essenz ihrer Musik zur Geltung bringen und für eine wirklich einzigartige Form der Unterhaltung sorgen. Die Veranstaltung findet in lockerer Atmosphäre im Foyer der Stadthalle statt. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Chin Meyer

Am Samstag, 23. April, um 20 Uhr heißt es: Plus, Minus, Dispo, Saldo, schwarze Null – die Finanzwelt ist manchmal nicht so ganz einfach. Doch Chin Meyer, Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist, ist sich sicher: wir alle wünschen uns ein Leben im Plus. Deshalb klärt er auf und nimmt private und politische Verheißungen und Glücksversprechen ins Visier. Scharfzüngig und gut gelaunt findet der gewitzte Kapitalismus-Versteher die Absurditäten im System und stochert lustvoll darin herum.

Brings

Seit mehr als 25 Jahren rocken sie die Bühnen dieser Republik, ihre Live-Performance ist legendär und ihre Mega-Hits („Halleluja“, „Polka, Polka, Polka“, „Superjeilezick“) elektrisieren Menschen aller Generationen. Die Fans der Kölner Kultband Brings dürfen sich am Sonntag, 24. April, um 19.30 Uhr auf ein Live-Konzert in der Delbrücker Stadthalle freuen. Wer Peter Brings (Gesang, Gitarre), Stephan Brings (Bass, Gesang), Kai Engel (Keyboard, Gesang), Harry Alfter (Gitarre, Gesang) und Christian Blüm (Schlagzeug), die fünf Leib-und-Seele-Musiker, in den vergangenen Jahren bei ihren viel umjubelten Auftritten erlebt hat, weiß, dass Brings zu der Region eine ganz besondere Beziehung hat. Bandchef Peter Brings bringt es auf den Punkt: „Wir spielen seit ein paar Jahren regelmäßig in dieser tollen Region – Brings und Delbrück, das passt einfach.“ Das Brings-Konzert findet unter 3G statt. Besucher werden gebeten, einen entsprechenden Nachweis mitzubringen.

Socks in the Frying Pan treten um 20 Uhr auf, Einlass ist ab 19 Uhr. Chin Meyer steht um 20 Uhr auf der Bühne, Einlass ist eine Stunde vorher. Brings spielen um 19.30 Uhr auf, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Tickets für alle drei Veranstaltungen gibt es telefonisch unter 05250/984141, im Internet unter www.stadthalle-delbrueck.de und bei allen Vorverkaufsstellen – sowie an der Abendkasse.