Jetzt kommt das blaue Bändchen

Die Werbegemeinschaft und das Citymanagement Paderborn unterstützen den Handel mit einem vereinfachten 2-G-Prüfungsnachweis. Vor Weihnachten wurden neonpinkfarbene Bändchen eingesetzt, um die Kontrollen zu vereinfachen. Nach Absprache mit dem Ordnungsamt kann an dieser Lösung in Paderborn festgehalten werden. Allerdings gibt es ab diesem Montag, 27. Dezember, nun blaue Bändchen.

So sehen die blauen Bändchen aus, die von diesem Montag, 27. Dezember, an im Paderborner Einzelhandel zur Vereinfachung der 2-G-Kontrollen eingesetzt werden.

Diese blauen Bändchen sind dann bis zum 31. Dezember gültig. Aufgrund der Verfügbarkeit haben die Bänder unterschiedliche Aufdrucke, teilt Citymanager Heiko Appelbaum mit. Die neuen, blauen Bänder lösen die pinkfarbenen ab, die bis Heiligabend im Einsatz waren.

Akzeptiert werden die Bändchen von vielen Einzelhändlern und Gastronomen in der Paderborner Innenstadt und in der Peripherie sowie im Südring-Center und im Dören-Park, auf dem verkleinerten Weihnachtsmarkt und in den Bussen des Pader-Sprinters.

Die Bändchen dienen als vereinfachter 2-G-Prüfungsnachweis und sind eine Alternative zur erforderlichen Kontrolle von Impfzertifikat und persönlichem Identitätsnachweis.

Alle Kunden, die sich an einer Ausgabestelle mit ihrem Impfzertifikat (gelber Impfausweis oder digital) sowie Personalausweis als vollständig geimpft oder genesen identifizieren, können kostenlos ein solches Bändchen bekommen, teilt die Werbegemeinschaft mit.

Laut Appelbaum gibt es punktuell zusätzliche Stichproben durch das Ordnungsamt, sodass der übliche Impfnachweis und ein Ausweisdokument weiterhin mitgeführt werden müssen. Das sind die Ausgabestellen (Stand: 26. Dezember): Almehaus (Rathauspassage), Bäckerei Lange in der Innenstadt, Bettenwelt, C&A, Cecil, Deichmann, Filati, Rathauspassage, Galeria Kaufhof, Lovisa, Lush, made here, Musik Aktiv, P&C, Poco, Porzellan Brockmann, Saturn, Sophies Welt, Street One, Textilhaus Klingenthal, Südring-Center, Geschäfte im Dören-Park, Höffner und Zweirad Schwede. Mehr Informationen und eine stets aktuelle Liste gibt es unter