Jetzt sollen Künstler in Paderborn Flagge zeigen

„Kultur gegen Rechts“ heißt es am Montag, 31. Januar, ab 18 Uhr auf dem Paderborner Marktplatz. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz und die Umweltorganisation Parents for Future rechnen mit mehr als 500 Teilnehmern.

Großveranstaltung gegen Rechts wird am Montag zeitgleich mit der Demo gegen die Corona-Politik stattfinden

„Wir wollen den stumpfen Parolen der Gegner der Corona-Politik mit Kreativität und Kultur entgegentreten“, kündigt der Mitorganisator Stefan Wisbereit an. Mit Hilfe der „Kuppel“, des Dachverbands der Paderborner Kulturvereine und -initiativen, würden jetzt Gespräche mit vielen Künstlerinnen und Künstlern geführt. Musiker, Schauspieler und Poetry­slammer werden demnach 90 Minuten lang ihr Können zeigen – und nicht zuletzt Flagge gegen Rechtsextremisten unter den Demonstranten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Die ziehen seit Wochen durch Paderborn, am Montag waren es 2000.

Musiker und Veranstalter begrüßen die Aktion „Kultur gegen Rechts“. Volker Kukulenz würde sich auf jeden Fall beteiligen. Es sei wichtig, deutlich zu machen, „dass das ‚Spazierengehen‘ mit rechten Rattenfängern keine gute Lösung ist“, sagte der Pianist am Dienstag. Seit Jahrzehnten sei zu beobachten, dass antidemokratische Kräfte sich Punkte suchten, die Potenzial für Unmut in der Bevölkerung bergen. Solche Anlässe seien zum Beispiel die Umstellung auf den Euro und 2015 die Zunahme der Flüchtlinge gewesen. Jetzt werde die Corona-Pandemie von Rechtsextremen benutzt, um „die Politik“ ins Visier zu nehmen. Im Konzert am Montag sieht Kukulenz auch eine Möglichkeit, gegen Verschwörungstheorien Stellung zu nehmen: „Der Veranstalter der Demos auf dem Maspernplatz hat im Frühjahr 2020 auf dem Marktplatz behauptet, es sei alles von Bill Gates gesteuert.“

Carsten Hormes findet es „unglaublich, dass die Menschen der Wissenschaft und Medizin nicht glauben“. Die Demos auf dem Maspernplatz „nerven mich total“, sagt der Musiker und Chef des Kulturbüros OWL: „Im Hintergrund sehe ich den brachliegenden Kulturtempel Paderhalle, den ich gern bespielen würde, aber die Leute davor tragen dazu bei, dass es nicht geht.“

Auch Ulrich Lettermann vom Deelenhaus findet es gut, wenn sich Kulturschaffende positionieren und einen Gegenpol setzen. Dass die Gegner der Corona-Politik ihrerseits Kultur für ihre Zwecke verwenden und Stücke von Marius Müller-Westernhagen („Freiheit“) und Bob Marley („Get up stand up“) abspielen, findet er absurd: „Dahinter steckt die Suche nach Schlagworten als Rechtfertigung für die Schreihälserei“.