Jobcenter im Kreis Paderborn sieht Chancen mit neuem Bürgergeld

Paderborn

So kontrovers Interessengruppen die Einführung des sogenannten Bürgergelds diskutieren, so unterschiedlich bewerten Vertreter von Jobcentern in Deutschland die Einführung. Während einige den Kollaps nach dem 1. Januar erwarten, beobachtet Barbara Schäfer vor allem die Verunsicherung bei Betroffenen. Zudem lehnt die Geschäftsführerin des Jobcenters im Kreis Paderborn eine Vorverurteilung ab, wonach Geringverdiener womöglich ihre Arbeitsstelle kündigen und stattdessen lieber Bürgergeld beantragen.