Johannes-Kantorei Wewer probt für Weihnachtsoratorium

Bei der jüngsten Veranstaltung wurden zudem einige Sängerinnen und Sänger für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Kantorei geehrt.

Mit einer silbernen Nadel und einer Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbands Paderborn zeichnete der Vorsitzende Oliver Hartmann Roswitha Berg für 25 Jahre im Sopran aus. Elke und Andreas Rammert sowie Gertrud Tölle wurden für 40 Jahre im Alt, Bass bzw. Sopran mit einer goldenen Nadel und einer Urkunde geehrt.

Post von Erzbischof Hans-Josef Becker bekam bei dieser Gelegenheit auch Rainer Pogianuch, der nach fast 60 Jahren seine aktive Sängerlaufbahn in der Kantorei beendete, aber dem Chor als passives Mitglied weiter treu bleiben will, wie er versicherte.

Die Sängerinnen und Sänger freuen sich nun auf die bevorstehende Probenarbeit an einem echten Klassiker der Chorliteratur: Am Freitag, 30. Dezember 2022, wird um 19 Uhr das Weihnachtsoratorium Kantaten I-III von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Zu erleben gibt es das Konzert in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Wewer. Die Johannes-Kantorei hat sich zudem Verstärkung geholt: Mit dabei sind das Orchester La Réjouissance mit seinem Konzertmeister Gregor van den Boom, Melanie Ortmann (Sopran), Pia Buchert (Alt), Florian Feth (Tenor) und Gottfried Meyer (Bass). Die Gesamtleitung liegt in den Händen des Chorleiters Tobias Lehmenkühler.

In der nun 109 Jahre währenden Geschichte der Johannes-Kantorei Wewer stellten sich die Sängerinnen und Sänger unter der kompetenten Leitung ihrer jeweiligen Chorleitung vielen musikalischen Herausforderungen, feierten begeistert aufgenommene Aufführungen und widmeten sich der musikalischen Mitgestaltung der Gottesdienste und Hochfeste im Kirchenjahr mit der gleichen Hingabe und Perfektion. Mit ihrem Chorleiter Tobias Lehmenkühler geht die Kantorei bei der Stückauswahl immer wieder neue und auch ungewöhnliche Wege, um neben dem Standardrepertoire auch anderen wertvollen Werken Raum zu geben und Klang zu verleihen.

„Interessierte Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen“, betont der Vorsitzende Oliver Hartmann. Die Johannes-Kantorei Wewer probt immer donnerstags von 20 bis 21.45 Uhr im Pfarrzentrum Wewer neben der Pfarrkirche.