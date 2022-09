Johannes Lackmann: „Wir brauchen die hohen Gewinne nicht“

Vor allem auch im Bereich der Erneuerbaren Energien sind die Produktionskosten für Strom in der Krise quasi gleichgeblieben, während die Börsenstrompreise immer neue Hochstände erklimmen. Im Schnitt lagen die Erlöse in den vergangenen Wochen im Börsenhandel bei rund 50 Cent je Kilowattstunde – in den Vorjahren waren es rund fünf Cent. „Wir brauchen maximal 10 Cent je Kilowattstunde – alles darüber, wie die von der EU angedachten 20 Cent, ist viel zu viel. Das macht nur faul und satt und führt auch zu Fehlentwicklungen", sagt Lackmann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar