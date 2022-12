Was Besucher beim Paderborner Weihnachtszirkus erwartet

Bis zum 8. Januar zeigen Top-Artisten aus aller Welt, was sie drauf haben

Paderborn

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, die etwa 15.000 Besucher begeisterte, geht der Paderborner Weihnachtszirkus in die zweite Runde und verspricht auf dem Großparkplatz am Paderborner Schützenhof wieder ein prachtvolles, weihnachtliches Zirkusspektakel. Teil davon: beeindruckende Motorradstunts in der Stahl-Kugel und spektakuläre Artistik unter der Zirkuskuppel.