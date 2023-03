Anja Siegemund spricht am 12. März in Paderborn bei der „Woche der Brüderlichkeit“

Paderborn

Anja Siegemund leitet die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. Die Einrichtung hat am 5. März die Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten. Am 12. März um 17 Uhr spricht Siegemund im Paderborner Rathaus zum Abschluss der „Woche der Brüderlichkeit“ der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit über ihre Arbeit. Redakteur Dietmar Kemper hat der Historikerin vorab einige Fragen zum Centrum Judaicum und zum jüdischen Leben in Deutschland gestellt.