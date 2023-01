Jugendliche brechen in Paderborner Schule ein

Um 22.50 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall aus Richtung des Schulgebäudes an der Pankratiusstraße. Sie entdeckten vier Personen an der Grundschule und alarmierten die Polizei. Die vier Verdächtigen entfernten sich nach Angaben der Polizei vom Tatort. „Am Schulgebäude war ein Fenster zerstört worden. Mehrere Personen waren in das Gebäude eingedrungen. Entsprechende Spuren konnten am Tatort gesichert werden“, berichtete Polizeisprecher Michael Biermann am Montag.

Während der Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen fiel der Polizei eine vierköpfige Gruppe an der Kardinal-Jäger-Straße auf. Biermann: „Die Beschreibung der Zeugen passte auf die drei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren und ein 14-jähriges Mädchen. Zwei Jungen hatten leichte Schnittverletzungen an den Händen. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel gefunden.“

Polizisten brachten das Mädchen nach Hause und informierten die Eltern. Die drei Jungen nahmen die Beamten mit zur Wache. Sie mussten von dort abgeholt werden. Auch ihre Erziehungsberechtigten wurden informiert. Gegen das junge Quartett läuft jetzt ein Strafverfahren. Die aus der Schule entwendete tragbare Musikanlage wurde später in einem Garten an der Kardinal-Jäger-Straße entdeckt.

Einen weiteren Schuleinbruch meldete ein Zeuge um 23.45 Uhr von der Theodorstraße. Dem Mann waren drei alkoholisierte Personen aufgefallen. Einer der jungen Männer trat ein Fenster der Grundschule ein. Als der Zeuge die Gruppe ansprach, entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt.

Die Unbekannten sollen 20 bis 25 Jahre alt sein. Zwei waren schwarz gekleidet. Auf einer Jacke war ein Schriftzug am Rücken erkennbar. Der Dritte trug graue Bekleidung und hatte dunkle Haare zum Zopf gebunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.