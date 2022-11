Paderborn

Es duftet nach Mandeln, Zimt und Anis. Die Hände werden mit dem heißen Glühwein oder Kakao aufgewärmt. Der Paderborner Weihnachtsmarkt hat einen gelungenen Auftakt hingelegt. Passend hierzu fielen am Freitagabend die ersten Schneeflocken und die Temperaturen blieben um null Grad. Doch was bietet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr? Ein Rundgang.

Von Katharina Freise