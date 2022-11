Kanister mit Altöl in Paderborn illegal entsorgt

„Der Mitarbeiter hat die Einsatzleitung umgehend informiert und die Feuerwehr hinzugezogen. Es zeigte sich, dass ein Kanister mit Altöl wohl über eine Restmülltonne illegal entsorgt wurde. Beim Pressvorgang im Sammelfahrzeug ist dieser Kanister dann geborsten und ausgelaufen“, berichtet der Bereichsleiter Entsorgung beim ASP, Mathias Henrichs. Er beziffert den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

„Neben der Feuerwehr, die die mehrere hundert Meter lange Ölspur abgestreut hat, wurde auch die untere Wasserbehörde hinzugezogen, ein wahres Großaufgebot und das aus reiner Bequemlichkeit eines Einzelnen“, ärgert sich Henrichs. Die Kosten müssten nun von der Allgemeinheit getragen werden.

Die Bürger werden vom ASP eindringlich darum gebeten, Schadstoffe nicht einfach in die Restmülltonne zu werfen, sondern zum Recyclinghof An der Talle zu bringen. Dort können Schadstoffe in der Regel kostenlos abgegeben werden, und es wird sichergestellt, dass die Stoffe fachgerecht entsorgt werden.

Die Schadstoffsammelstelle beim ASP-Recyclinghof An der Talle hat montags bis freitags von 7 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet.