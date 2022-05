Kantor pandemiebedingt zwei Jahre nach Amtseintritt  in Paderborn eingeführt

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ Unter diesem Motto wurde am Sonntag Kantate, Tim Gärtner, der Kantor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Paderborn und zugleich Kreiskantor im Kirchenkreis Paderborn in sein Amt eingeführt.

Pandemiebedingt konnte die Einführung in einem größeren Rahmen erst zwei Jahre nach dem Dienstantritt stattfinden. Superintendent Volker Neuhoff sah darin eine verlängerte „Probezeit“, in der der Kantor seine umfangreichen Fähigkeiten bereits unter Beweis stellen konnte.

Nach dem Studium an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford verfügt Gärtner über ein großes Repertoire, das von klassischer Kirchenmusik bis zur Popularmusik reicht. Neuhoff nannte ihn einen „fröhlichen Verkündiger des Evangeliums in Noten“, dessen Aufgaben als Kreiskantor in den gegenwärtigen Veränderungen in der Kirchenmusik unter anderem die Förderung des Nachwuchses, die Weiterentwicklung der Gottesdienste und des Chorwesens, die Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege der Instrumente umfassen.

In seiner Predigt hob Pfarrer Dr. Eckhard Düker die Bedeutung des Singens und der Kirchenmusik im Gottesdienst hervor. Mit Worten des Kirchenvaters Augustinus lotete er die geistliche und menschliche Dimension aus: „wer singt, betet doppelt“ und „wer liebt, singt“. Singen sei Ausdruck des Dankes, der Liebe und des Friedens. Die Kantorei und der Bläserkreis der Abdinghofkirche und nicht zuletzt der Organist Gärtner selbst trugen zur reichen kirchenmusikalischen Ausgestaltung des Gottesdienstes bei.

Nach der Einführung stellten Grußworte der stellvertretenden Bürgermeisterin Paderborns, Sabine Kramm, des Ortspfarrers, des Kreiskantors Florian Schachner und des Kantoreisprechers Hartwig Kuhlmann die umfangreichen Fähigkeiten des neuen Kreiskantors in musikalischer Hinsicht und im Umgang mit der Technik und den neuen Medien heraus. Seit dem Frühjahr 2020 werden mit Gärtners Hilfe regelmäßig die Gottesdienste aus der Abdinghofkirche auf dem You-Tube-Kanal der Gemeinde gesendet.

Gemeinde und Kirchenkreis freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem eingeführten Kreiskantor, der die Freude an der Musik sichtlich vermittelt und ausstrahlt.