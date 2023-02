Karneval im Wunderland Marienloh

Uhren, Blumen, weiße Kaninchen und märchenhafte Tänze: Der Karnevalsverein Marienloh zeigte zu Weiberfastnacht ein tolles Showprogramm und verzauberte das Publikum. Das Motto war angelehnt an Alice im Wunderland.

Karnevalsverein Marienloh feierte ausgiebig an Weiberfastnacht

Mit vielen Gästen aus Nah und Fern wurde in diesem Jahr in der Schützenhalle, die zu diesem Anlass mit Spielkarten, Uhren und Blumen zum Wunderland von Alice dekoriert wurde, ordentlich gefeiert. Die schöne Deko der Halle trug zum gelungenen Fest bei. Auch viele närrische Frauen hatten sich mit Kostümen dem Motto angepasst. So gab es eine Menge Hutmacher, Kaninchen und Spielkarten.

Nach der offiziellen Begrüßung der Gäste durch Jessica Gelhar, die in diesem Jahr als Grinsekatze gekonnt durch das Programm führte, ging es direkt los. Eingestimmt wurde das Publikum erstmals durch die Tanzgruppe Saltandi,11 Mädchen im Alter von 10 bis 14 unter der Leitung von Birgit Rüsing. Die beiden Aa's stellten fest, dass Karrierefrauen nicht nur hart im Job arbeiten müssen, sondern auch noch hart an ihren Männern – dabei durfte wie immer der Eierlikör nicht fehlen. Anschließend wirbelte die Marienloher Tanzgarde zu stimmungsvollen Rhythmen über die Bühne.

Gitta Franke und Nicole Ramsahai beim Sketch „Stress im Bett“. Foto: Karnevalsverein Marienloh

Bei dem Sketch „Stress im Bett“ diskutierten Gitta Franke und Nicole Ramsahai über Eheprobleme im Alltag. Schlag auf Schlag ging es weiter. Das Publikum wurde in einem Sketch von Elina Nübel darüber aufgeklärt, wie es bei Tinder so laufen kann. Nach diesem gekonnten Vortrag schwangen die Damen des Krampfadergeschwaders im verdunkelten Saal unter fetzigen Beats die Poi Kugeln und faszinierten mit leuchtenden Effekten das Publikum. Da durfte eine Zugabe nicht fehlen.

Weiter ging es mit Livegesang der lustigen Weiber – hierbei wurde festgestellt, „dass in jeder Frau ein Stück Hefe steckt…in Männern aber auch!“ Das Marienloher Männerballett Dancing Kings heizte im heißen Schottenrock-Outfit den närrischen Weibern mit viel Sexappeal ein und brachte damit den Saal zum Kochen. Zur großen Überraschung des Publikums wurden sie live von drei Dudelsackspielern begleitet, die bei einer Kostprobe ihres Könnens mit einem Solostück gleich schon Lust auf das bevorstehende Military Tattoo im März machten. Unter tosendem Applaus wurde eine Zugabe eingefordert.

Finale: Auftritt Alice

Bevor Alice ins Wunderland eintrat, wurde in dem Beitrag Saunagang erzählt, wie so ein Wellness-Erlebnis bei Unwissenden zum Abenteuer werden kann. Die Garde unter der Leitung von Sarah Kirchhoff stellte nebst Zugabe noch einmal Ihr Können dar.

Im großen Finale mit Alice im Wunderland entführte das Krampfadergeschwader zusammen mit der Marienloher Tanzgarde das Publikum in die fantastische Welt von Hutmacher und Herzkönigin. Weil sich Alice bei einem Heiratsantrag nicht entscheiden konnte, folgte sie lieber dem weißen Kaninchen ins Wunderland. Dort traf sie nicht nur die Grinsekatzen, sondern auch verrückte Hutmacher und tanzende Blumen sowie die Raupe Absolem. Es entbrannte ein Kampf mit der Kartengarde und der Herzkönigin. Am Ende vertrugen sich alle. Bei der Rückkehr in die reale Welt entschied sich Alice nach diesem Abenteuer, doch lieber weiter Single zu bleiben.

Die Marienloher Tanzgarde als Kartengarde der Herzkönigin. Foto: Karnevalsverein Marienloh

Nach dem großen Finale wurde noch bis in die frühen Morgenstunden zu der Musik von DJ Stefan Bunse aus Bad Lippspringe weiter getanzt, gelacht und gefeiert.