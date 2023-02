Karneval in Elsen: stimmungsvolle Weiberfastnacht im Bürgerhaus

Das Moderationsduo Dennis Siegel und Florian Potthoff eröffnete den Abend schwungvoll im Fitness-Outfit und machte die Bühne zunächst für Prinzessin Atessa I. (Weihrauch) und ihr Gefolge frei. TuRa-Karnevalsvorstand Dieter Gees leitete den Abend offiziell ein und bat die Prinzessin zunächst um ihre Worte ans Jeckenvolk. Mit gelungenen Reimen überzeugte Prinzessin Atessa als Rednerin. Sie war zuvor schon rund zwei Jahrzehnte hinter der Bühne des Elsener Karnevals aktiv.

Danach wurde den Gästen im Saal ein abwechslungsreiches Programm geboten: Auf die TuRa-Funkengarde folgte mit den „unter dem Meer“ tanzenden Männern aus Salzkotten das erste Männerballett des Abends. Prinzessin Atessa zeigte beim Auftritt der Gruppe InTakt zum Musical „Der König der Löwen“ ihr Show-Talent. Das Männerballett aus Scharmede entführte das Publikum mit „Sommer, Sonne, Freibad“ bereits in die warme Jahreszeit. Als Duo „Didi & Tyros“ heizte Dieter Gees den jecken Frauen zusammen mit seinem Keyboard Tyros ein und sorgte mit einem Hit-Medley für Partystimmung.

Akrobatisch ging es mit den „Halbgöttern im Vollrausch“ zu – und das Männerballett Elsen Revival zeigte, dass viel Turnerblut in ihm steckt. Foto: TuRa Elsen Karnevalsabteilung

Zwischen den vier Programmblöcken kam in diesem Jahr erstmalig DJ Niklas Sprenger zum Einsatz und sorgte für eine prall gefüllte Tanzfläche. Zum Start der zweiten Hälfte des Programms verzauberte die TuRa-Prinzengarde die Gäste mit ihrem Auftritt. Während der Zugabe stieß plötzlich Prinzessin Atessa, die in jungen Jahren ebenfalls in der Garde aktiv war, dazu und brachte den Saal erneut zum Toben. Das neue Männerballett Elsen Zero, die Nachfolgegruppe des Männerballetts Elsen Light, nahm den katarischen Emir auf die Schippe und gründete in seinem Auftritt die erste katarische Herrennationalmannschaft im Synchronschwimmen. Die Hüttengaudi des Männerballetts aus Delbrück brachte alpenländische Musik, Kostüme und Requisiten nach Elsen.

Das Männerballett aus Upsprunge leitete als Police Academy schließlich den finalen Programmblock ein, in dem das Männerballett Elsen Revival das Publikum als „Halbgötter im Vollrausch“ über Neuseeland bis in die Südsee entfürte. Mit ihrer akrobatischen Spitzenleistung und einer krachenden Zugabe um kurz vor Mitternacht brachten die elf sportlichen Männer den Saal schließlich zum Überkochen! Es folgte eine Party bis in die frühen Morgenstunden.

Prinzessin Atessa I. (Weihrauch, oben), überzeugte als Überraschungsgast bei der Zugabe der TuRa-Prinzessinnengarde. Foto: TuRa Elsen Karnevalsabteilung

Am Samstag, 18. Februar, geht es ab 19.11 Uhr im Elsener Bürgerhaus mit der TuRa-Jecken-Gala weiter – die Abendkasse öffnet um 18.11 Uhr, es sind sowohl noch Sitz- als auch Stehplätze verfügbar. Am Sonntag, 19. Februar, ab 15.11 Uhr findet dann noch die „Party von Kids für Kids“ statt, wenn Elsen seinen Kinderkarneval feiert. Das Bürgerhaus öffnet um 14.11 Uhr. Der Kinderkarneval ist jedoch bereits restlos ausverkauft, und es wird keine Tageskasse geben. Informationen sind unter www.karneval.tura-elsen.de zu finden.