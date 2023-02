Karnevalsparade in Paderborn muss neue Wege gehen

Neuer Start, neue Route: Los geht's um 14.14 Uhr in der Kisau. Die Parade führt dann über die Mühlenstraße, Heiersstraße und Kamp am Rathaus vorbei. Anschließend ziehen die 60 Gruppen am Abdinghof vorbei zum Domplatz und dann über die Heiersstraße zum Maspernplatz. Gründen für die neue Zugstrecke: eine neue Ampelanlage auf dem Inneren Ring.

Foto: Jörn Hannemann / Karte: Open Street Map