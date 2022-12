Karnevalsparade zieht am 18. Februar 2023 durch Paderborn

Die Karnevals-Session hat bereits begonnen, und auch 2023 wird die Paderborner Innenstadt ihr mit einer Parade am Karnevalssamstag einen Höhepunkt widmen können. In der aktuellen Adventszeit stehen die Zeichen auf Besinnung, der Weihnachtsschmuck erleuchtet Heim und Wege. Trotzdem sind viele Mitglieder des Karnevalsvereins Hasi-Palau dabei, in den Garagen, Wagenbauhallen und zu Hause zu hämmern, zu lackieren und zu nähen. Sie bereiten bereits die kommende Karnevalszeit eifrig vor.

Ein Foto der Karnevalsparade von Hasi-Palau, die in diesem Jahr am Samstag, 23. April, stattfand.

Der Paderborner Karnevalsverein Hasi-Palau wird – trotz zuletzt einiger Stolpersteine – eine reguläre Karnevalsparade am 18. Februar 2023 ab 14.14 Uhr am Maspernplatz starten. Die nötigen Abstimmungen mit den Ordnungsbehörden und der Stadtführung laufen bereits auf Hochtouren, teilt Hasi-Palau mit.

Möglicherweise wird der Zug eine leicht veränderte Route nehmen müssen, um den baulichen Veränderungen in der Innenstadt Rechnung zu tragen. Zum Rahmenprogramm wird auch in diesem Jahr die abschließende Zeltparty gehören, zu der alle Besucher eingeladen sind.

Alle Jecken sind willkommen, sich an der Parade zu beteiligen oder als Besucher zur guten Stimmung beizutragen. Alle befreundeten Vereine und Gruppen und alle, die es werden wollen, dürfen sich jederzeit per E-Mail an [email protected] melden. Interessenten sollten aber möglichst nicht bis zum letzten Anmeldeschluss am 10. Februar damit warten.

Die Zeiten bleiben turbulent und ungewiss, so der Verein: „Inflation, Gesundheitsschutz und nicht zuletzt die Weltpolitik bestimmen zunehmend unser Leben.“ Vor diesem Hintergrund dankt Hasi-Palau nochmals allen Freunden, Förderern und Unterstützern für Hilfe, Rat und Tat in den vergangenen Jahren. Ohne die Freundschaft mit den Karnevalsfreunden in der Region und die Unterstützung von Politik und Verwaltung wäre Paderborn um eine große Veranstaltung ärmer, schreibt der Karnevalsverein in seiner Pressemitteilung.

Mit der Verkündung des Mottos der Session 2023 „Der Sommerkarneval war wirklich heiter, die Tradition geht nun fröhlich weiter“ zeige sich Hasi-Palau positiv trotzig, wie es sich für Karnevalisten im ursprünglichen Sinne gehört. „Wir wollen den Paderbornerinnen und Paderbornern, vor allem aber auch den Kindern in sonst so ernsten Zeiten weiterhin Abwechslung und Zerstreuung bieten“, heißt es abschließend.