Karrieretag der St.-Vincenz-Kliniken in Paderborn und Salzkotten

Unter dem Motto „Du bist ein Segen“ öffnen die St.-Vincenz-Kliniken in Salzkotten und Paderborn am Samstag, 4. März, ihre Türen und laden ein zum Karrieretag. Das Krankenhaus biete vielfältige berufliche Möglichkeiten für Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte.

„Bei lockeren Gesprächen und einem Blick hinter die Kulissen können sich Interessierte am Karrieretag über offene Stellen, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie über die Ausbildung und Praktika an den drei Betriebsstätten – St.-Vincenz-Krankenhaus, Frauen- und Kinderklinik St. Louise und St.-Josefs-Krankenhaus Salzkotten – informieren“, erzählen Personalleiter Dominik Pott und Pflegedirektorin Marion Schwerthelm.

Der Tag biete Gelegenheit, unkomplizierte Eindrücke zu sammeln und erste Kontakte zu knüpfen – dies in lockerer, gemütlicher Atmosphäre. „Dafür werden nicht zuletzt unsere selbstgebackenen Waffeln sorgen“, freut sich Andreas Vogt (Vorsitzender der Mitarbeitervertretung).

Zwischen 10 und 14 Uhr sind speziell Berufserfahrene und Absolventen eingeladen, zwischen 14 und 16 Uhr richtet sich die Veranstaltung an Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, um über Möglichkeiten eines Praktikums (FSJ, FOS), des Bundesfreiwilligendienstes und der Berufsausbildung in der Pflege zu informieren. Interessierte werden gebeten, sich unter www.st-vincenz.de/karrieretag anzumelden. „So können wir sicherstellen, dass wir auch wirklich für jeden Besucher genügend Zeit haben“, erklärt Schwerthelm.

Bewerber für die neue Station 7 gesucht

Zusätzlich zu der Veranstaltung in Paderborn richtet sich der Karrieretag vor Ort in Salzkotten speziell an Bewerber für die neue Station 7. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erstrahlt die Station 7 des St.-Josefs-Krankenhauses in neuem Glanz: zehn neu ausgestattete Patientenzimmer und modernisierte Personalräume warten auf den Einsatz für die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie.

Um die Station mit Leben zu füllen, sucht das Salzkottener Krankenhaus ein neues Team. Chefarzt PD Dr. Marco Ezechieli, Marion Schwerthelm (Pflegedirektorin) und Martina Jannewers (Pflegedienstleiterin in Salzkotten) laden interessierte Bewerber an diesem Samstag zum Kennenlernen von Team und Räumlichkeiten ein. „Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen können die zukünftigen Abläufe auf der Station aktiv mitgestalten, ihre Ideen einbringen und sich in einem komplett neuen Team toll entfalten“, freut sich Marion Schwerthelm.

Mit 2900 Mitarbeitern, 27 Kliniken und Zentren sowie einem modernen Bildungscampus seien die St.-Vincenz-Kliniken einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe im Kreis Paderborn. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei den Kliniken sehr wichtig. Das Krankenhaus sei als familienfreundlicher Arbeitgeber im Kreis Paderborn zertifiziert. Seit 2022 gebe es einen betriebsnahen Kindergarten. Mitarbeiter profitierten von flexiblen Arbeitszeitmodellen.