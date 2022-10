Kasernenbilder aus Paderborn

Kasernen haben eine beklemmende Aktualität bekommen. Werden wieder Soldaten in die Barker-Kaserne einziehen? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht völlig unmöglich. Eine Fotoausstellung zeigt, wie es in den Gebäuden an der Driburger Straße heute aussieht.

„Die Räume warten darauf, wieder bezogen zu werden, sie sind im Wartestand“, sagte Andreas Neuwöhner am Donnerstag in der Galerie @19 an der Elsener Straße, wo am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr die Schau „Barker Barracks“ eröffnet wird.

Immer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Motiv, ist Neuwöhner mit Dagmar Venus, Axel Czypionka, Jörg Lütkemeier, Tobias Vorwerk und Wolfgang Brenner mehrfach über das Gelände der ehemaligen Panzerkaserne gestreift. 40 Fotografien präsentiert das Sextett in der Galerie.

Die Natur kehrt zurück

Sie zeugen von symmetrischer Architektur, zeigen Einblicke in lange Flure und halb geöffnete Türen, zeigen die Fotografen selbst als stille Beobachter, machen die Ästhetik des Vergehens sichtbar, setzen Räume und Gegenstände durch Überblendungen in ein spezielles Licht und erzählen von der Rückkehr der Pflanzen. „Mich hat die Natur, die sich peu à peu wieder durchgesetzt hat, fasziniert“, erzählte Dagmar Venus und verwies beispielsweise auf die Pflanze, die sich einen Weg durch den roten Belag des ehemaligen Tennisplatzes gebahnt hat.

Kino in hervorragendem Zustand

Auf einem Teil des Geländes laufen Schafe herum, das Kino ist noch in einem hervorragenden Zustand, in den Gebäuden selbst hängen überall noch Verbotsschilder: Die ehemalige Barker-Kaserne, die in der NS-Zeit für das Panzerregiment 11 und die Panzerabteilung 65 errichtet und 1938 eingeweiht worden war, bietet eine Vielzahl von Eindrücken. Jörg Lütkemeier hat die „Malerei der Natur“ beeindruckt, etwa die Stalaktiten in den Kellergewölben. In der Tat sind schon sechs Jahre ins Land gegangen, nachdem die Briten sich 2016 zurückzogen.

Die Ausstellung ist vom 22. Oktober bis 6. November in der Galerie (Elsener Straße 19) donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Bei der Eröffnung am Freitag um 19 Uhr werden mit Hilfe eines Beamers weitere Schnappschüsse aus der Kaserne gezeigt, außerdem gibt es Musik von Mazito und Suppe. Zudem können Taschen, die aus Planen gefertigt sind, die einst mit Fotografien am Zaun der Alanbrooke-Kaserne hingen, für 39 Euro gekauft werden.

Geeignet für Kunst-Events

Auf dem Barker-Areal an der Driburger Straße wird bereits der Akzelerator gebaut, der Jungunternehmern eine Bühne bietet. Zudem soll dort ein wegweisendes Zukunftsquartier für Wohnen und Arbeiten entstehen. Bis es so weit ist, kann sich Andreas Neuwöhner dort gut einwöchige Kunst-Events mit Licht- und Toninstallationen vorstellen. Die Fotografien in der Galerie erinnern dagegen an eine militärische Vergangenheit, die angesichts der Bilder aus der Ukraine gar nicht so vergangen erscheint.