Katalysatoren in Paderborn und Bad Lippspringe gestohlen

Unbekannte Täter haben in Paderborn und Bad Lippspringe im Zeitraum von Freitag, 10. Februar, bis Montag, 13. Februar, Katalysatoren von Autos gestohlen. Das teilte die Polizei Paderborn am Dienstagmorgen mit.

Taten ereigneten sich an der Friedrich-List-Straße und an der Mühlenflößstraße – Polizei sucht Zeugen

In Paderborn und Bad Lippspringe wurden Katalysatoren aus Autos gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolbild).

In Paderborn wurden auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Friedrich-List-Straße fünf Katalysatoren von dort abgestellten Autos gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit von Freitag, 10. Februar, 17 Uhr, bis Montag, 13. Februar, 8.30 Uhr.

In Bad Lippspringe wurde an der Mühlenflößstraße der Katalysator eines Daimler Chryslers gestohlen. Das Fahrzeug war den weiteren Angaben zufolge im Zeitraum von Freitag, 10. Februar, 15.15 Uhr, bis Montag, 13. Februar, 10 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Rufnummer 05251/3060 zu melden.