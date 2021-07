Kaufland übernimmt Real-Markt in Paderborn und Detmold

Kaufland übernimmt nach eigenen Angaben zum 1. Februar den Paderborner Real-Markt an der Husener Straße. „Dadurch erhalten die rund 150 Real-Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive“, teilte die Handelskette mit Sitz in Neckarsulm weiter mit.

Dass die Mehrheit der acht Real-Märkte in Ostwestfalen-Lippe, darunter auch der Paderborner Standort, an die Kaufland gehen sollte, war bereitsim August bekannt geworden.

Das Bundeskartellamt hatte den Weg für die Zerschlagung der kriselnden SB-Warenhauskette Real am 22. Dezember frei gemacht. Kaufland erhielt von der Wettbewerbsbehörde grünes Licht für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten. Die Supermarktkette Globus bekam die Freigabe für den Erwerb von bis zu 24 Real-Standorten.

„Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen von Real wird Kaufland den Markt erfolgreich weiter betreiben“, heißt es in der Kaufland-Mitteilung von Montag weiter. Für Kunden bleibe er in Paderborn „als Nahversorger für Lebensmittel und alles für den täglichen Bedarf“ erhalten. Der Markt bleibt den Angaben zufolge am Montag, 1., und Dienstag, 2. Februar, geschlossen. Dann soll neue Ware geliefert und die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut werden. Zudem würden die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Am Mittwoch, 3. Februar, können dann Kunden bei Kaufland an der Husener Straße einkaufen.

“Wir schließen diesen Markt. Alles muss raus“, heißt es auf Plakaten vor dem Real-Markt im Paderborner Südring. Foto: Jörn Hannemann

„In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können“, teilte Kaufland mit. In Paderborn ist Kaufland bisher an zwei Standorten vertreten (Riemekestraße und Bentelerstraße).

Auch den Real-Markt in Detmold an der Klingenbergstraße mit rund 100 Mitarbeitern übernimmt Kaufland. Für den 1. bis 3. Februar gelten dieselben Angaben wie für den Paderborner Standort. Unklar ist bislang noch die Zukunft der Realmärkte in Bielefeld, Gütersloh, Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke und Brakel im Kreis Höxter. An den acht Standorten in OWL beschäftigte Real zuletzt insgesamt etwa 950 Mitarbeiter. Dazu schreibt die Pressestelle von Kaufland: „Da wir die Märkte Schritt für Schritt integrieren werden und die Übernahme noch von verschiedenen Faktoren abhängig ist, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir keine Übersicht der Märkte veröffentlichen. Wir werden bei jeder Marktübernahme zeitnah die lokale Presse informieren.“

Bundesweit betreibt Kaufland über 670 Märkte und beschäftigt mehr als 72.000 Mitarbeiter. In der Region ist Kaufland mit je einer Filiale in Herford, Rheda-Wiedenbrück und Detmold vertreten. Zudem gibt es bereits zwei Filialen in Paderborn. Für Kaufland ist es die bisher größte Übernahme der Firmengeschichte. Das Unternehmen gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe, dem größten Lebensmitteleinzelhändler Europas. Die Supermarktkette Real ist nach monatelangem Tauziehen im Februar 2020 verkauft worden.