Kein Herbstbetrieb im Paderborner Rolandsbad

Ursprünglich hätte das Paderborner Rolandsbad am 12. September in den Herbstbetrieb starten sollen, aber dazu wird es nicht kommen: Wie die Paderbäder GmbH mitteilt, folgt sie stattdessen der Aufforderung der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur, die Gasverbräuche um mindestens 20 Prozent zu senken.

So sieht es aus, wenn das Paderborner Rolandsbad gut gefüllt ist.

„Außenbecken stellen bezogen auf die gesamte Wasserfläche, die größten Energieverbraucher der Paderborner Schwimmbäder dar und können derzeit nur mit einer Gasheizung betrieben werden. Insbesondere der Energieeinsatz außerhalb des Sommers ist enorm und das Einsparpotenzial für Gas in diesen Becken besonders groß“, heißt es. Um das Ziel einer deutlichen Einsparung der Gasverbräuche zu erreichen und einem möglichen Engpass in den Wintermonaten vorzubeugen, müsse der Herbstbetrieb in diesem Jahr entfallen.

Saisonkarten können in der Woche vom 12. bis 17. September – Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 12 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr – an der Kasse des Rolandsbades zurückgegeben werden.

Bereits Anfang April hatte die Paderbäder GmbH auf einen Aufruf der Bundesregierung reagiert und die Luft- und Wassertemperatur in den Paderborner um ein Grad gesenkt. In der Schwimmoper bleiben die Rutsche und das Außenbecken bis auf Weiteres geschlossen.

Der Stadtsportverband (SSV) Paderborn hingegen hatte Mitte Juli unter anderem davor gewarnt, Schwimmbäder zu schließen. Bei allen Überlegungen zur Beschränkung von Gas- oder Wärmeversorgungen müsse die gesundheitliche und gesellschaftliche Bedeutung des Sports berücksichtigt werden, hieß es von SSV-Seite.