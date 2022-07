Kein Kennzeichen, keine Helme: Roller-Duo flüchtet vor Paderborner Polizei

Wie die Polizei mitteilte, kam den Beamten während einer Streifenfahrt gegen 23.35 Uhr auf der Heiersstraße ein Roller entgegen. Da weder der Fahrer noch der Beifahrer, beides junge Männer, einen Helm trugen, sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Als sich die Beamten hinter dem Roller befanden, erkannten sie, dass an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war.

Als der Rollerfahrer den Streifenwagen bemerkte, fuhr er in die Uhlenstraße in Fahrtrichtung Giersmauer. Deutliche Anhaltezeichen mittels Blaulicht, Stopp-Polizei-Zeichen und Ansprache über Außenlautsprecher wurden ignoriert. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort; dabei beachtete er unter anderem nicht das Rotlicht einer Ampel, fuhr auf Gehwegen und geriet in den Gegenverkehr. Um unbeteiligte Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, brachen die Polizeibeamten die Verfolgung ab. Kurze Zeit später meldeten Zeugen den Fund des Rollers, der verunfallt in der Fechtelerstraße lag. Die Polizei stellte ihn sicher.

Die beiden Männer waren vom Unfallort geflüchtet und konnten auch im Rahmen der Fahndung, zu der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, nicht angetroffen werden. Das Duo wird wie folgt beschreiben: Fahrer: 14 bis 20 Jahre alt, nordafrikanisches Aussehen, dunkle Haare (Undercut), rotes T-Shirt, weiße Schuhe; Beifahrer: 14 bis 20 Jahre alt, nordafrikanisches Aussehen, dunkle Haare (Undercut), schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe.

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.