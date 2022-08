Keine Angst vor Wespen in Paderborn

Wenn Florian Schroeder „Paderborn“ hört, denkt er an Rüdiger Hoffmann. „Der ist und bleibt für mich Paderborn“, sagt er. Ende August geben sich Hoffmann und Schroeder beim Kabarett-Open-Air-Festival auf dem Schützenplatz sozusagen das Mikro in die Hand. Das westfälische Urgestein („Hallo erst mal“) klettert am 19. August um 20 Uhr auf die Bühne, sein badischer Kollege nur einen Tag später.

Aber während Hoffmann die Politik meist ausspart, ist genau das die Domäne von Florian Schroeder. Dabei scheut der 42-Jährige keine Auseinandersetzung. So wie im August 2020 in Stuttgart, als er bei einer Anti-Corona-Demo die Teilnehmer dazu aufforderte, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Dabei hatten die Verschwörungstheoretiker geglaubt, er sei auf ihrer Seite.

Solche Auftritte erfordern Mut und ein dickes Fell. „Mobbing, Morddrohungen, klar gab es das. Es handelt sich um eine große Szene, die nach wie vor unterschätzt wird“, sagt Schroeder und ergänzt: „Da sind viele Leute dabei, die zu allem bereit sind und keine andere Meinung aushalten. Und vor zwei Jahren war die Szene noch nicht so radikalisiert wie jetzt. “

Natürlich dürfe man nicht verallgemeinern, die Szene bestehe nicht nur aus Rechtsextremisten, da seien auch Waldorf-Lehrer, Anhänger der Homöopathie und andere Esoteriker dabei. Aber, betont Schroeder im Gespräch mit dieser Zeitung: „Hier gilt: Man darf da nicht mitlaufen, sich nicht anschlussfähig machen, sonst macht man sich mitschuldig.“

Gesprächskultur bereitet ihm Sorge

Den Kabarettisten beschäftigt aber nicht nur die teils militante Corona-Leugner-Szene, die sogar noch die Wiener Ärztin Lisa-Maria Kellermayr verspottete, nachdem sie sich offenbar unter dem Druck von massiven Angriffen von Impfgegnern das Leben genommen hatte, sondern auch die heruntergekommene Gesprächskultur in Deutschland. „Wir erleben immer weniger wirkliche Debatten ohne Ansehen der Person. Heute sind Person und Befindlichkeit stärker und scheinbar wichtiger als Argumenten“, beklagt Schroeder, der sich gleichermaßen als Pfeilewerfer wie Zielscheibe sieht. Wutbürger, korrekte Diskurs-Schiedsrichterinnen, pöbelnde Verschwörungstheoretiker und das weit verbreitete Gefühl, Opfer zu sein und damit keinesfalls verantwortlich für etwas brachte ihn dazu, das Buch „Schluss mit der Meinungsfreiheit! Für mehr Hirn und weniger Hysterie“ zu schreiben.

Gegen „rechtskonservative Säcke“

Ein verbales Minenfeld ist die Genderdebatte. Kabarettist Dieter Nuhr hasst Gendersternchen. Sein Kollege Schroeder auch? „Nö, ich hasse keine Gendersternchen, ich gendere allerdings auch nicht“, sagt er und schlägt sich auf keine der extremen Seiten: „Das Thema wird überhitzt diskutiert, und manche Emotion kann ich nicht verstehen. Die Diskussion darüber, wer in der Gesellschaft eine Stimme hat und wer stärker zu Wort kommen sollte, halte ich für sehr wichtig. Aber ich bin dagegen, das Ganze auf Gendersternchen zu verkürzen. Ich halte weder etwas von den Leuten aus dem linken Lager, die sich als Inquisition aufspielen und Sängerinnen ausladen, weil sie Dreadlocks tragen, noch von den rechtskonservativen Säcken, die nicht verstehen wollen, dass sich die Zeiten geändert haben.“

In Paderborn stellt Schroeder sein Programm „Neustart“ vor. Darin beschäftigt er sich mit der Gesellschaft im Moment, allerdings weit über die Tagesaktualität hinaus. Für unsere Gesellschaft würde er sich Zuversicht und mehr Differenzierung wünschen.

Optimismus statt Panik hält er auch für die bessere Einstellung im Umgang mit der Energieversorgung in Deutschland. Zu den Appellen, Energie zu sparen, und zur Schwarzmalerei für den Herbst sagt er: „Ehrlich gesagt habe ich keine Angst davor, im Winter zu frieren. Ich halte die Diskussion, wie so vieles in dieser Zeit, für – Achtung Wortspiel – aufgeheizt.“ Politiker sollten an einem generell sparen, an unnötigen Floskeln. Eine hohe Meinung hat Schroeder, der ein begnadeter Imitator ist, vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der wirke glaubwürdig und gehe sehr produktiv mit Ambivalenzen um.

Dass der Programmkern der Grünen angesichts längerer Laufzeiten von Kohle- und Atomkraftwerken verloren zu gehen drohe, spiele im Moment keine Rolle, glaubt der Kabarettist: „Im Moment haben die Menschen die Sorge, nicht über den Winter zu kommen. Sie versammeln sich hinter den Regierungsparteien, und in Robert Habeck sehen sie jemanden, der sich mit ihnen auf Augenhöhe bewegt.“ Die Grünen seien dabei, sich zur Volkspartei aufzuschwingen.

Open-Air-Auftritte für Künstler ein Segen

Florian Schroeder ist Kabarettist (ausgezeichnet mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2021), Moderator, Autor und Redner. Er tritt im Fernsehen genauso auf wie im Radio, er schreibt Bücher und macht Podcasts („Wach&wichtig“). „Satire und Kabarett sind mein Markenkern, aber ich finde es wichtig, in verschiedenen Welten zu leben, weil sie sich gegenseitig befruchten“, beschreibt er sein Selbstverständnis. Wer mehrere Standbeine hat, ist weniger abhängig. Für Künstler ist das seit Corona umso wichtiger geworden. Noch immer, nicht zuletzt bedingt durch die hohe Inflation und die steigenden Energiekosten, spart sich so mancher das Geld für Kulturveranstaltungen. Die Situation der Kultur stuft Schroeder als „äuerst schwierig“ ein. Open-Air-Auftritte wie die auf dem Schützenplatz seien am erfolgversprechendsten: „Sie sind für uns Künstler die Rettung in Zeiten von Corona. Die Zuschauer sind unbekümmerter. Im Sommer war früher wenig los, heute ist er der ideale Zeitpunkt, um zu veranstalten.“

Dass ihn möglicherweise eine Wespe sticht, nimmt er in Kauf. Schließlich seien Auftritte in Hallen auch nicht frei von Risiken: „Da könnte ich im Dunkeln von der Bühne fallen.“ Der Badener Schroeder und der Westfale Hoffmann hätten einiges gemeinsam, findet er, denn Baden sei das Westfalen von Baden-Württemberg. „Wir sind sehr langsam und die Sympathie stellt sich oft erst auf den zweiten Blick ein. Vor allem aber sind wir nicht so geizig wie die Schwaben.“

In Paderborn tritt Schroeder übrigens nicht allein auf. Mit dabei ist die Indierockband „Kapelle Petra“ aus Hamm. Tickets gibt es online unter www.gemeinsamesache.com und bei Ticket Direct in der Königsstraße (Telefon: 05251/280512).