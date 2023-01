Kellerbrand in Paderborn: Bewohner erleidet Rauchgasvergiftung

Mehrparteienhaus in der Pipinstraße vorerst unbewohnbar

Paderborn

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Paderborner Pipinstraße hat am Dienstagmorgen, 10. Januar, einer der Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilt die Feuerwehr Paderborn mit.