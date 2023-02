Jeckes Jubiläum der Extraklasse

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat die KFD St. Marien Sande endlich wieder mit 350 Jecken traditionell an zwei Abenden in der Mehrzweckhalle Karneval gefeiert – und dies sogar in ihrem Jubiläumsjahr: „50 Jahre Frauenkarneval“ wurde ausgiebig gefeiert.

Zum Auftakt konnten einige ehemalige Spielerinnen begrüßt werden, und sogar Gründungsmitglieder hatten sich eingefunden.

Zu Anfang heizte die ganze Spielschar in farbenfrohen Clownskostümen dem Publikum mit dem Lied „Geile Zeit“ schon richtig ein. Der Besuch zweier älterer Herren im Bordell wurde auf eine besondere Art zum Erlebnis: Ob sie wohl gemerkt haben, dass ihnen Gummipuppen untergejubelt wurden? Das Kennenlernen eines Partners auf der Internetplattform Tinder entpuppte sich nicht so einfach, da der erste Eindruck doch sehr enttäuschend sein kann

In gewohnter Weise, schon zum 25. Mal, brachte Hertha mit ihrem amüsanten Bericht über alltägliche Erlebnisse in der Bahn und beim Arzt den Saal zum Toben. In ihrem Lied, musikalisch begleitet von ihrem Lieblingsneffen Rüdiger, sang sie darüber, wie sie sich als Fleischereifachverkäuferin damals ihren Ambrosius geangelt hat.

„Schnapsdrossel“ oder „Goldkehlchen“?

Bei den „Lippemupfeln“ wurde nicht ganz klar, ob sie eher zur Gattung „Schnapsdrossel“ oder „Goldkehlchen“ gehören. Jedenfalls war ihnen keine Sorte Alkohol fremd, und dessen Wirkung natürlich auch nicht. Die „Sander Showgirls“ zeigten mit ihrem sinnlichen Burlesque-Tanz ihr Können und durften die Bühne nicht ohne eine Zugabe verlassen.

Die „Lady in Red“ schilderte das Problem jeder Frau: Was ziehe ich an? Und wenn dann nach Corona nur noch ein Kleid passt, muss „Frau“ schon sehr kreativ sein um dieses eine Kleid für jeden Anlass passend abzuwandeln. Und beim „Betthupferl“ erzählt ein Mann seiner Frau, was er in der Nacht geträumt hat. Er war verstorben, hatte aber keine Angst dem Teufel zu begegnen. Schließlich ist er ja seit 30 Jahren mit dessen Schwester verheiratet.

Die Tanzgruppe „Dance Evolution“ brachte mit ihrem Schwarzlicht-Tanz „Strichmännchen“ die Halle zum Beben; die Zugabe war absehbar.

Ein besonderes Höhepunkt war am Samstag das „Männerballett-Elsen-Revival“ mit einer sensationellen Tanzdarbietung und atemberaubender Akrobatik. Da vibrierte die Bühne.

Im großen Finale „50 Jahre Karneval“ zeigte die gesamte Spieleschar Kostüme und Tänze aus verschiedenen Jahren. Der Auszug von der Bühne führte durch die Mehrzweckhalle auf die Tanzfläche und an die Theke, wo bis in die frühen Morgenstunden weiter gefeiert wurde. Fotos und Videos der einzelnen Programmpunkte sind unter http://www.sande-nrw.de/ zu finden.

