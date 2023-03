Kilometerlange Ölspur zieht sich durch Paderborn

Paderborn

Erheblich umfangreicher als erwartet, gestaltete sich am Donnerstag (9. März) ein Einsatz der Feuerwehr in Paderborn. Eine Ölspur, die zunächst mit fünf Kilometern gemeldet worden war, entpuppte sich als nahezu doppelt so lange Spur quer durch das Stadtgebiet.