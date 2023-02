Beste Stimmung bei Jecken-Gala und Kinderkarneval in Paderborn-Elsen

Paderborn-Elsen

Am Wochenende erlebte das Publikum im Elsener Bürgerhaus den Höhepunkt des Karnevals in Elsen. Am Samstag empfing die Karnevalsabteilung von TuRa Elsen mehr als 500 Närrinnen und Narren zur ersten Jecken-Gala – bei der in diesem Jahr temporär die beiden Veranstaltungen Jecken-Nacht und Gala zusammengelegt wurden. Und am Sonntag kamen mehr als 800 Jecken zum Kinderkarneval.