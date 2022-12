Kinderklinik Paderborn findet Personal durch Hilferuf

Dringend Mitarbeiter gesucht: Der Hilferuf der Kinderklinik St. Louise in Paderborn am Wochenende hat zu einer großen Welle der Hilfsbereitschaft geführt. Über 80 Mails sind nach Angaben der Klinik eingegangen und auch das Telefon stehe nicht mehr still.

Derzeit sind die Kinderkliniken in Deutschland völlig überlaufen. In Paderborn hat man deshalb einen Aufruf gestartet, um ausreichend Personal zur Verfügung zu haben.

Darunter seien auch viele Hilfsangebote von Menschen mit Erfahrungen im Gesundheitswesen, zum Beispiel Sanitäter, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten und Altenpfleger.

„Diese Freiwilligen werden bei der Pflege der kleinen Patienten eine große Stütze sein, zum Beispiel bei der Pflege der isolierten Patienten, bei der Gabe von Infusionen oder bei der Vorbereitung der Inhalationen“, teilt die Klinik mit. Auch für andere Tätigkeiten, wie die Bettenaufbereitung und das Herrichten der Zimmer, gab es Freiwillige. „Diese tolle Hilfsbereitschaft hat uns Mut und Zuversicht gegeben.“

Die Situation in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Paderborn sei genauso dramatisch, wie es die Medien seit Tagen aus den Kinderkliniken Deutschlands schildern, hieß es in der am Freitag veröffentlichen Mitteilung. Die massive Infektwelle mit an RS-Virus erkrankten Kindern treffe auf einen absoluten Personalnotstand in der Kinderkrankenpflege und sorge für unzumutbare Zustände bei allen Beteiligten.

Die Folge sind Wartezeiten von vier bis sechs und im Einzelfall sogar bis zu acht Stunden für Eltern mit Kindern, die nicht ernsthaft erkrankt sind. Eine unzumutbare Situation für alle“, schilderte Oberarzt André Wilken die Situation.

Einen Film zur angespannten Situation in den Kinderkliniken finden Sie hier: