Kinderklinik schlägt Alarm: Dringender Modernisierungsbedarf am Standort Paderborn

An der St. Louise herrscht dringender Modernisierungsbedarf. So dürfen die Balkone am Bettentrakt nicht betreten werden. Wie man die nötigen Investitionen stemmen kann, darüber diskutierten die Verantwortlichen der Vincenz-Kliniken mit den Wahlkreiskandidaten (von rechts): Dr. Josef Düllings, Michaela Bremsteller, Sr. Bernadette M. Putz, Prof. Michael Patrick Lux, Daniel Sieveke, Marc Lürbke, Norika Creuzmann, Michael Sprink und Dr. Friedrich Ebinger.

Foto: Jörn Hannemann