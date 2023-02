Kira Lietmann ist neue Referentin „Hoher Dom“ für das Metropolitankapitel Paderborn. Die 30-jährige Dortmunderin tritt die Nachfolge von Alexandros Sarmas an, der nach fünfjähriger Tätigkeit als Referent des Hohen Doms als Lehrer zum Gymnasium St. Michael in Paderborn wechselt, teilt das Erzbistum Paderborn mit.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe mit unterschiedlichen Herausforderungen“, sagt Kira Lietmann, die hofft, viele Elemente aus ihrem Studium in der Praxis anwenden zu können. An der Universität Paderborn hat sie im Zwei-Fach-Bachelor Medienwissenschaften und Geschichte und anschließend im Master Kultur und Gesellschaft, Soziologie und Geschichte studiert.

Zum Hohen Dom zu Paderborn hat die seit 2014 in Paderborn lebende neue Referentin eine besondere Beziehung: „Wenn man in Paderborn Geschichte studiert, trifft man selbstverständlich auf den Dom.“ Zudem hat Kira Lietmann während des Studiums eine wissenschaftliche Hausarbeit über ein Epitaph (Gedächtnismale für Verstorbene) im Kreuzgang geschrieben.

Dem katholischen Glauben immer verbunden

Kira Lietmann ist dem katholischen Glauben schon immer verbunden gewesen. Sie besuchte das in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn stehende Mallinckrodt-Gymnasium in Dortmund, und war auch Messdienerin in ihrer Gemeinde St. Patrokli. Ehrenamtlich hat sie sich stark beim „Gast-Haus“ in Dortmund, einer ökumenischen Wohnungslosen-Initiative, sowie beim Projekt „Essen und Lernen“ der St. Antonius-Gemeinde engagiert.

„Ich möchte mich mit meinem Wissen einbringen und ein positives Kirchenbild vermitteln“, ist Kira Lietmann motiviert. Dabei will sie die Chance nutzen, als Frau in der Kirche Verantwortung zu übernehmen.

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und heißen Frau Lietmann ganz herzlich am Dom willkommen“, betont Dompropst Monsignore Joachim Göbel, der zugleich auch Alexandros Sarmas für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren dankt: „Ich wünsche Herrn Sarmas viel Erfolg und Gottes Segen auf seinem weiteren Weg.“