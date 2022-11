Bis zum Herbst 2023 sollen die Zukunftswerkstätten Ideen erarbeiten, wie mit weniger Menschen, Gebäuden und Finanzen Kirche in den Gemeinden und Gemeinsamen Diensten des Kirchenkreises gestaltet werden kann.

Hintergrund ist der Beschluss der Kreissynode vom August 2022, dass im Haushaltsjahr 2023 in allen Bereichen zehn Prozent Finanzmittel eingespart werden müssen, um ein strukturelles Defizit von über einer Million Euro auszugleichen. Jährlich neue Sparziele nach dem Rasenmäherprinzip zu beschließen, sei keine hilfreiche Lösung für die anstehenden Fragen der Veränderung, sagte Superintendent Neuhoff und nannte als Aufgabe: „Wie können wir Kirche anders und positiv gestalten?“ Dabei gehe es nicht nur um Rückbau, sondern auch um Aufbau.

An dieser Frage soll in Workshops bis zur Synode am 1. Dezember 2023 gearbeitet werden. Begleitet und moderiert wird dieser Prozess vom Beratungsunternehmen xpand Stiftung. „Die evangelische Kirche im Kirchenkreis Paderborn soll mit neuen Ideen und neuem Schwung versehen werden“, so Dr. Hubertus von Stein, Vorstandsvorsitzender und Organisationsberater von xpand.

Teilnehmer der Auftaktveranstaltung notierten an den Stellwänden erste Überlegungen zur Arbeit der Zukunftswerkstätten. Foto: EKP/Oliver Claes

In die Zukunftswerkstätten sollen viele Menschen aus dem Kirchenkreis sowie externe Expertinnen und Experten einbezogen werden. „Transparenz ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit“, erklärte Superintendent Neuhoff und unterstrich die damit verbundene Verantwortung: „Wir beschließen etwas, das für zukünftige Generationen gilt.“