Kirchenbanken streben Fusion an

Paderborner Bank für Kirche und Caritas und die DKM Darlehnskasse in Münster wollen 2022 verschmelzen

Paderborn/Münster

Die Bankenbranche im Hochstift kommt erneut in Bewegung: Sechs Tage nachdem die Paderborner Verbund-Volksbank OWL und die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ihre Fusion zum Januar 2022 bekanntgaben, teilten die Bank für Kirche und Caritas in Paderborn und DKM Darlehnskasse in Münster mit, dass sie ebenfalls fusionieren wollen.

Von Matthias Band