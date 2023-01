Klagen gegen Meta am Landgericht Paderborn erfolgreich

Das hat Gerichtssprecherin Linda Siebert auf WV-Anfrage bestätigt. Bei einem der Kläger soll es sich nach Angaben von Radio Hochstift um einen 34-jährigen Lichtenauer handeln. Ihm seien 500 Euro zugesprochen worden.

Hintergrund ist offenbar ein Datenleck beim sozialen Netzwerk Facebook. Dadurch sei es möglich geworden, öffentliche und nicht-öffentliche Daten aus Facebook-Konten auszulesen und sie im Darknet zu vermarkten.

Der 34-Jährige aus Lichtenau und weitere Opfer hätten in der Folge betrügerische SMS, E-Mails und Anrufe erhalten. Der Meta-Konzern habe angekündigt, in allen Fällen in Berufung zu gehen.