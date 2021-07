Kleines Paradies braucht eine neue Heimat

In der Lippeniederung in Marienloh hat Halis Senol ein kleines Paradies geschaffen. Auf einer 7000 Quadratmeter großen Wiese haben Heidschnucken und Nolana-Schafe, Perlhühner, Kanada-Gänse und anderes Federvieh ein Zuhause gefunden. Für Spaziergänger, die die zutraulichen Tiere beobachten möchten, hat der 65-Jährige Bänke gebaut, Mülleimer angebracht und freut sich über jeden Besucher, den die Tiere und Natur ebenso erfreuen wie ihn selbst. Für dunkle Wolken sorgt allerdings die Kündigung des seit 2018 laufenden Pachtvertrages, die ihm Anfang März vom Wasserverband Obere Lippe zugestellt wurde und zu Oktober wirksam wird.

„Ich habe das vor allem für meine vier Enkelkinder geschaffen, aber viele Marienloher genießen es, hier ein bisschen zu verweilen“, erzählt Halis Senol, der als Jäger sehr naturverbunden und auch im Heimatverein engagiert ist. Auch Bürgermeister Michael Dreier und den heutigen Landrat Christoph Rüther habe er bereits vor Ort begrüßen können. Entsprechend seien in Marienloh die Reaktionen auf die Kündigung ausgefallen. „Ich habe viel Zuspruch erhalten, auch Unterschriften werden bereits gesammelt.“ Senol selbst sei einfach nur traurig und hoffe, dass sich doch noch eine Möglichkeit findet, sein kleines Paradies erhalten zu können.

Halis Senol füttert den Nachwuchs: Elsa ist zehn Wochen alt, Blacky erst vier Tage. Die Bänke hat Senol für Besucher selbst gebaut. Foto: Oliver Schwabe

Gerade Senols großes Herz für die Natur ist es offenbar, das zu der Kündigung des Pachtvertrages geführt hat. „Was Herr Senol dort macht, ist unbestritten schön und kommt sicher bei vielen Menschen sehr gut an. Es passt aber leider nicht auf die im Naturschutzgebiet gelegene Fläche. An dieser Stelle ist es einfach zu viel“, erläutert Volker Karthaus vom Wasserverband Obere Lippe die Hintergründe der Kündigung. „Im Vorfeld hat es mehrere Gespräche gegeben, in denen wir vermittelt haben, was in diesem Naturschutzgebiet erlaubt ist und was nicht.“ Leider sei das gewünschte Ergebnis ausgeblieben.

Vertrackte Situation

Stein des Anstoßes sind laut Karthaus mehrere Dinge. Zum einen habe Senol neben alten Apfelsorten auch Maulbeere und Feige auf der Fläche gepflanzt, die nicht der natürlichen Vegetation dort entsprächen. Auch abgestellte Anhänger und Gerätschaften sowie Kindergeburtstage auf der Fläche hätten für Unmut gesorgt. Senol sei zudem ermahnt worden, dass er keinen Rindenmulch verwenden dürfe, um Nährstoffeintrag zu vermeiden.

„Den habe ich rund um die beiden Bänke gestreut, damit die Besucher keine matschigen Füße kriegen“, verteidigt sich Senol. Er habe ganz bewusst auf natürliches Material gesetzt. Seiner Schilderung nach, ist der Holzunterstand, den er für die Tiere gebaut habe, das Hauptproblem. „Zunächst wurde mir gesagt, wenn ich den abbaue, sei alles in Ordnung. Das wäre aber für die Tiere nicht schön. Inzwischen ist davon auch keine Rede mehr“, bedauert er die Situation. Unverständlich sei das für ihn auch, weil direkt angrenzend auf der Nachbarwiese ein Unterstand für Pferde stehe.

Marienlohs Ortsvorsteher Matthias Dülme bedauert die vertrackte Situation. „Das, was Herr Senol an dieser Stelle anbietet, kommt in Marienloh sehr, sehr gut an“, weiß er dessen Engagement zu schätzen. „Es wäre schade, wenn das nicht mehr möglich wäre. Deshalb hoffe ich, dass wir eine gute Alternative finden.“