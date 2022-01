Feuerwehr Paderborn verhindert an der Halberstädter Straße Ausbreitung des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude

Paderborn

An der Halberstädter Straße in Paderborn hat am Montagabend ein Kleintransporter gebrannt. Die Feuerwehr konnte die drohende Ausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude noch verhindern.