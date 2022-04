Klimaschutz von oben in Paderborn

Eine flächendeckende Thermografie-Befliegung bietet die Möglichkeit, in ein bis zwei Nächten alle Gebäude im Paderborner Stadtgebiet aufzunehmen und den thermischen Zustand der einzelnen Dächer zu erfassen.

Sie haben im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität eine katasterbezogene Thermografie-Befliegung des Paderborner Stadtgebietes beantragt. „Aus der Bürgerbeteiligung beim Klima-Aktionsplan kam die Anregung, eine Wärmebildanalyse von Hausfassaden anzubieten“, berichtet der grüne Ratsherr Florian Rittmeier. „Das ist aber sehr aufwändig.“

Alle Gebäude im Stadtgebiet aufnehmen

Eine flächendeckende Thermografie-Befliegung dagegen biete die Möglichkeit, in ein bis zwei Nächten alle Gebäude im Stadtgebiet aufzunehmen und den thermischen Zustand der einzelnen Dächer zu erfassen. „Über das Dach geht häufig viel Energie verloren“, betont Rittmeier. Dämmung sei hier also besonders wichtig. Dennoch wüssten viele Immobilieneigentümer nicht, in welchem thermischen Zustand sich ihr Dach tatsächlich befinde.

Persönliches Anschreiben

„Nach der Befliegung sollten die Eigentümer von Häusern mit schlecht gedämmtem Dach dann persönlich angeschrieben und über Möglichkeiten und Förderungen einer energetischen Sanierung informiert werden.“ Ein vergleichbares Projekt werde derzeit von der Stadt Münster durchgeführt.

Der Antrag der Grünen sieht vor, dass die Verwaltung eine Thermografiebefliegung für Paderborn plant und spätestens Anfang 2023 durchführt. „So eine Aktion macht natürlich nur in den Wintermonaten Sinn, wenn richtig geheizt wird“, erklärt Hüppmeier. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, welche Dienstleister für Befliegung, Auswertung und Ansprache der Gebäude-Eigentümer infrage kommen und inwieweit kommunale Partner einbezogen werden können.